消防連日打擊五金舖儲存過量危險品　無正面回應是否與示威有關 (18:20)

消防處反非法加油活動特遣隊助理消防區長梁有勝下午總結行動時，稱根據情報顯示，港九各區五金舖出現懷疑過量儲存危險品情況，故昨晚及今日採取特別行動，昨晚派出11名人員在旺角一帶突擊巡查，在新填地街發現一間五金舖過量儲存危險品，檢獲90公升易燃液體及19公升腐蝕液體，並已即時執法；今日再派出29名消防人員，到旺角、油麻地、灣仔及西環突擊巡查，再檢獲250公升易燃液體及19公升腐蝕液體。

梁有勝強調，兩日行動均為主動及獨立，並無與其他部門合作，行動已完結。他未有正面回應行動是否與近期示威活動有關，僅表示處方一向十分關注危險品存放、運送及使用安全，亦呼籲市民發現同類情況，可致電2723 8787向消防處投訴。

根據消防處防火通告第四號，儲存濃硫酸的豁免量為10公升；塗料烯釋劑（Paint Thinner，即天拿水）、松節油及其代品及電油的豁免量同為20公升；第5類危險品總豁免量為40公升。任何人儲存、使用或運送超過個別危險品的法訂豁免量或總豁免量，必須向主管當局申請有關危險品牌照。