愛國護港集會　出席者追打記者 (16:12)

【16:09】政研會主席鄧德成要求政府就區議會選舉重新點票，並以緊急法堵塞黑金來源。他又表示，要「監察司法」，重新檢討藐視法庭的條例，「點解法官唔可以被鬧？係牴觸基本法嘅言論自由，以後邊個法官做唔啱就去鬧佢！」

【15:40】到場採訪的浸大編委記者突然被集會出席者要求查記者證，並被追打，有人追前踢其後背，並向他擲紙牌。防暴警及便衣警察阻擋，但施襲者未肯停手。端傳媒一名記者亦突然被查證，即使身上已掛政府總部記者證仍被包圍，被要求交出手機，由現場糾察護送離開。端傳媒記者指現場的人見到記者就隨意查證及指罵。

【15:13】香港政研會今日（7日）下午於灣仔港灣道花園舉辦「愛國護港 站出來 大集會」，約千人出席。會場內多人手持國旗，亦有人派發寫有「黑色恐怖 暴徒參政」的標語，臉上又貼上國旗貼紙。大會開始前眾人面向北方唱國歌，有人一直用手機直播自己唱國歌。

大會2時許開始後，不同人上台發言。發起多次清路障的姚潔凝說，知悉有人發起下周一「三罷」再堵路，故她呼籲「反三罷」，促請市民早上5時半開始到各區鐵路監察，如有人拋雜物到路軌時，要以手機拍下再報警，若有人阻礙車門，要「有禮貌地移開佢」。

大會發言人譚銘萁表示，他認為過去選舉不公，曾要求選舉辦今日來接信，但對方說放假。譚問：「點解唔可以出嚟用5分鐘接請願信？」現場人士因選舉辦今日不接信而斥選舉辦為「黃絲」。

其他報道：【流感針Q&A】下月開始流感高峰 衛生防護中心籲接種疫苗

其他報道：陳茂波：政府採開放態度研派錢 倘延半年交稅或財赤過千億

其他報道：鄧炳強天安門廣場看升旗儀式 稱心情激動

其他報道：邱騰華稱香港品牌建立非靠政治風向