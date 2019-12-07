催淚煙入屋　旺角劏房戶：出疹咳出黑塊　被迫遷離 (13:56)

高女士和5歲兒子住在面向旺角西洋菜街一個不足100呎的劏房單位，11月停課前夕的一晚，警方在旺角施放催淚彈至凌晨，高女士於兩、三時突然嗅到催淚煙的刺鼻味道，隨即關掉冷氣機，但房內殘留的催淚彈味道令她心口痛，呼吸困難。第二天早上，政府宣布停課，她帶兒子穿著大衣便離開，寄人籬下，前後換過4個居所。她兒子在旺角讀書，在外寄居後上學交通時間加長，有時會遲到，兒子因此十分難過，更是叫她傷心。

她兒子事後背部至大腿出紅疹，久久未散，她自己則一直咳嗽，有時更咳出黑色塊狀物。11月25日她帶兒子求診，醫生稱紅疹「有可能跟催淚煙」有關。她又曾數次回劏房，看家中情况如何，惟劏房只有一個近冷氣的小窗，不能推得太開，儘管離家至今已數星期，家中仍有刺鼻氣味，故她不敢把兒子的衣物帶走，怕兒子穿上會不適。高女士訴說經歷時聲淚俱下，又稱希望政府賠償母子的損失和安排入住中轉屋，以解燃眉之急。

另外一位旺角街坊梁女士住在彌敦道，面對匯豐銀行總行。她說，11月18日警方頻密使用催淚彈，巨響聲使她感到恐怖，「比去年10號波個聲更緊要」。她稱自己無能力搬到其他地方，7月至今無一晚能安睡，「有時覺得生無可戀」。

協助事主的社區前進、候任旺角南區議員朱江瑋認為，警方不停濫發催淚彈，附近居民嚴重受到傷害。他昨日去過高女士的家，仍能嗅到刺鼻之味。他呼籲警方檢討施放催淚彈驅散人群的策略。

油麻地南候任區議員胡穗珊則憂慮催淚彈射至果欄附近後，對附近三間小學構成影響。她引述油麻地小學家長指出，得知學校只由校工清洗催淚彈殘餘物，但警方從無公布催淚彈成分，無法針對性使用清潔劑及其他方法，根本難以確保有害物質已清除。她要求警方公開催淚彈成分，並由教育局提供專業清理。

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