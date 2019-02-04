【大雪．二十四節氣】中醫教路：冬天忌過度保暖出大汗　肉桂生薑檸檬水驅寒暖胃 (08:41)

今日（7日）是二十四節氣的大雪，香港連日氣溫低至12度。中大香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，所謂「冬藏秋收」，意指冬天應把陽氣收藏，不宜做劇烈運動，忌出汗、暴暖。他解釋，出汗過多，會傷及陰津，容易生病；暴暖，指不要過度保暖，應避免焗出一身汗或吃辣出大汗。他提醒，氣虛的人要留意，在大雪前後容易感染風寒，要注意保暖。
大雪養生四注意
日常生活中，一般人可注意以下幾點：
‧早餐可吃早飯，煮飯時亦可加少許糯米，例如1杯白米，其中十分之一改用糯米，有暖胃作用。
‧可多吃一點深紅肉，例如牛、羊等，吸收鐵質，有助提氣。
‧不應做劇烈運動，即使出外做運動，開始出汗時，便需要停止；亦不建議游冬泳或焗桑拿。
‧睡覺宜穿薄的長袖衫褲，牀邊放外套，以備起牀時立刻穿上保暖。
食譜：肉桂生薑檸檬水（1人分量）
林冠傑分享簡易暖胃飲品肉桂生薑檸檬水，具驅風寒、醒胃、幫助腸胃吸收的功效，可早上或晚上飲用，大部分人均適合。
材料：肉桂粉 1茶匙、生薑 1片、檸檬 1片、熱水 200毫升
製法：將所有材料放進杯內，加入200毫升熱水；焗5分鐘即可飲用。
註：以上茶飲只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。
文：黃詠賢
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