【大雪．二十四節氣】中醫教路：冬天忌過度保暖出大汗　肉桂生薑檸檬水驅寒暖胃 (08:41)

今日（7日）是二十四節氣的大雪，香港連日氣溫低至12度。中大香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，所謂「冬藏秋收」，意指冬天應把陽氣收藏，不宜做劇烈運動，忌出汗、暴暖。他解釋，出汗過多，會傷及陰津，容易生病；暴暖，指不要過度保暖，應避免焗出一身汗或吃辣出大汗。他提醒，氣虛的人要留意，在大雪前後容易感染風寒，要注意保暖。