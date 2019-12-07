【流感針Q&A】下月開始流感高峰　衛生防護中心籲接種疫苗 (12:50)

Q：流感如何傳播及其病徵？

A：病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛、流鼻水及全身疲倦等症狀。

Q：哪些人士應優先接種季節性流感疫苗 ?

A：若屬於以下群組，可獲資助甚至免費接種疫苗︰

孕婦、6個月至11歲兒童、50歲或以上成人、居於安老院舍的長者、居於殘疾人士院舍的長期宿友、有長期健康問題者、醫護人員、家禽業從業員、從事養豬或屠宰豬隻行業的人。

Q：2019-20年度季節性流感疫苗有甚麼成分？

四價疫苗成分包括：類甲型/布里斯本/02/2018(H1N1)pdm-09病毒、類甲型/肯薩斯/14/2017(H3N2)病毒、類乙型/科羅拉多/06/2017病毒和類乙型/布吉/3073/2013病毒。

Q：接種流感疫苗可能有甚麼副作用？

痛楚、紅腫，部分人接種後6至12小時內可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，症狀通常會在2天內減退。

若持續發燒或不適，需向醫生諮詢。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較罕見的嚴重過敏反應，必須立即求醫。

Q：如果我對雞蛋敏感，可以接種減活流感疫苗嗎？

疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極少，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。

流感疫苗含有卵清蛋白（即雞蛋白質），對雞蛋輕度過敏的人可於一般醫療場所接種滅活流感疫苗，而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。

Q：流感疫苗資助額是多少？

流感疫苗資助額為每劑210元。不同私家醫生的收費可能有差異，市民可預先查詢。

市民若有其他關於流感疫苗的疑問，可參照衛生防護中心相關網頁。

（資料來源：衛生防護中心）

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