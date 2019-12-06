港府斥政客海外散播不實言論促干預港事務　深表遺憾 (22:00)

港府表示，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行一國兩制、港人治港、高度自治。香港的人權和自由，包括言論自由、集會自由、新聞自由、出版自由、宗教自由等，自回歸以來都得到充分保障。過去數月，很多原本和平的示威及公眾活動，最後演變成暴力違法衝擊，引致地區及民生設施遭到破壞。

聲明又稱，香港部分政客支持美國的《香港人權與民主法案》，同時推動其他國家或地區通過類似法例，要求外國介入香港事務，只會進一步向暴力示威者發出錯誤信息，令暴徒誤以為得到其他國家或地區的支持，這些政客必須承擔社會紛亂惡化的責任。

聲明表示，由今年6月初至今，香港有超過900宗示威、遊行和公眾集會。一些政治人物自由地參與這些集會遊行、接受傳媒訪問，不受任何限制，但他們卻不停批評特區政府打壓自由，這是極其諷刺的。此外，11月24日區議會換屆選舉順利舉行，與政府持不同意見者都有積極參與，不少也成功當選，進入議會，這反映他們的權利和自由無受打壓。

港府稱，奉勸這些肆意抹黑香港的政客珍惜香港的自由；社會應共同向暴力說不，勸喻示威者以和平方式表達意見，停止把和平示威演變成暴力行為，停止剝奪與他們持不同意見的市民「過正常生活的自由、表達不滿暴力行為的自由，以至拍攝暴徒破壞社會的自由」。

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