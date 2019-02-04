中大民調：林鄭評分連跌9個月至22.4分新低　七成受訪者不滿政府表現 (21:10)

是次調查在2019年11月27日至12月3日進行，共訪問了510名18歲或以上的市民。調查發現，70.4%受訪者表示不滿意特區政府的表現，較10月份上升4.3個百分點，只有10%受訪者滿意特區政府的表現，較10月份低0.4個百分點。

受訪者對特首林鄭月娥整體表現的評分為22.4分，較10月份的評分下跌3.1分，跌幅顯著。

3名司長的評分都較10月份下跌，律政司長鄭若驊的平均評分最低，只有16.9分，政務司長張建宗的平均評分為29.3分，財政司長陳茂波的平均評分為26.1分。

此外，調查顯示59.4%受訪者表示不信任香港特區政府，較10月份上升3.7個百分點，信任香港特區政府則有15.1%，較10月份低0.9個百分點；有59.2%受訪者表示不信任北京中央政府，較10月份高0.8個百分點，表示信任北京中央政府的則有14%，與10月份相同。

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