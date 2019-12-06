高登6記者法國採訪罷工　一人中「突圍彈」受傷入院 (20:50)

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根據資料，突圍彈爆炸時會彈射出大量橡膠小球，可以震懾爆炸範圍內的人群。

網上平台「高登討論區」派記者到法國採訪當地大罷工，其facebook專頁在香港時間周五（6日）清晨發帖表示，有4名記者受傷，二人被當地警方投擲的「突圍彈」所傷、一人中胡椒噴霧並被警員踢傷，另有一人逃離時扭傷腳。

高登新聞部聯絡人「沙律醬」回覆查詢指出，高登新聞部派出4名兼職和2名全職記者到法國巴黎採訪，包括一名法籍記者。他說，在法國時間約周四晚上6時，一名男記者在巴黎集會中被當地警方的「突圍彈」射中小腿，他已前往醫院取出突圍彈碎片，沒傷及骨，經包紮後出院。沙律醬指出，6名記者暫未定何時完成採訪回港。

入境處表示，獲悉法國罷工事件後，即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐法蘭西共和國大使館及旅議會了解，至今並未接獲港人求助，會繼續留意事態發展。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868。

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