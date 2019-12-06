葵青學生集會反警暴　有人離場後被捕　區議員跟進【多圖】 (19:32)

據現場消息，有市民看見身穿紫色風褸學生於集會場地離開後被捕，未知是否參與集會的學生，葵青區議員周偉雄正前往警署了解。

集會期間，參加者先高唱《願榮光歸香港》，其後邀請嘉賓輪流發言。其中一名發言人、香港眾志常委何嘉柔表示，自己親眼目擊早前有老婆婆被警員推跌，她說婆婆被推跌後，眼睛也睜不開，仍第一時間問「啲年輕人走晒未？」她呼籲在場年輕人「要一齊出嚟奮鬥，一齊平安返屋企」。

參與集會的ABC同學（化名）揮動美國國旗，他認為美國於反修例運動中「幫咗香港好多」，包括通過《香港人權與民主法案》；他雖於何文田區中學讀書，仍特意跨區參加集會，「出得一次得一次」，擔心下次上街或會被捕。

市民陳太太住在附近，特意到場支持學生。她說，為學生感到「痛心、肉赤」，希望與他們同行，認為現時社會失去公義，擔憂年輕人的安危。

集會於葵芳興芳路遊樂場舉行，約有300多人參與，大多為戴上口罩的中學生。活動發起人指出，集會由葵青區內25間中學反修例關注組聯合舉辦，包括聖公會林護紀念中學關注組、迦密愛禮信中學關注組和獅子會中學關注組等。

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