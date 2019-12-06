中環「吸吸可危集會」　出席長者：我要食雞蛋，唔要催淚彈 (19:37)

今日氣溫跌至十多度，但參加者無懼寒風，逾百人齊集愛丁堡廣場。有老人家在等候集會開始時大叫「我要食雞蛋，唔要食催淚彈！ 」出席集會的63歲李女士指出，反修例運動期間，98%的遊行集會都會出席，其中有一次在遊行剛完結的時候，她和友人打算離開，但一班警察已一字排開設防線，她遠距離「硬食」一輪催淚彈，眼水鼻涕直流，喉嚨極乾。

她說，最令她憤怒的是食物及衛生局長陳肇始竟然拒絕公開催淚彈成分，政府亦對市民訴求置若罔聞，「茂名市個市長都做得好過佢哋啊！」故她要繼續站出來抗議。她又指出，周日（8日）一定會去遊行，「佢放唔放催淚彈我都會去！」

十多歲的中學生黃同學感到今日出席者比之前在愛丁堡廣場舉行的集會少，估計由於今日不是周末，「聚眾力」較低。他認為香港人應該要多參加集會，以不斷表達對政府及警察的不滿，也要認清催淚彈對人體的危害。

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