警促大學盡快交全數失竊化學品資料　昨揮警棍噴椒制服持鐵通男 (18:55)

郭嘉詮又呼籲大學校方要留意能否妥善看管校內現存化學品，並要加強保安，以免不法之徒再次偷取危險化學品，危害公眾安全。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華補充，警方體諒大學實驗室繁多，故至今未能掌握全部失竊化學品的數量及種類；又指出根據危險品條例，儲存、運輸和使用涉事危險品都需控制，校方應有表格列明存有每種化學品的情況，故警方有信心大學校方會提供資料，警方亦已將在校園內檢獲化學品的資料交予大學，方便盤點。

另外，警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方自周一（2日）至今，在行動中共拘捕22人，年齡介乎15至84歲，涉刑事毁壞、參與暴動、襲擊、襲警、公眾地方行為不檢及阻差辦公等。其中昨午約4時，兩名軍裝警接報在深水埗處理一宗刑毁案期間，發現一名男子以鐵通破壞交通燈電箱，警員喝止及警告不果，男子涉持鐵通衝向警員，警員因而使用警棍及胡椒噴霧制服他。涉案27歲男子涉刑事毁壞，被捕後報稱不適送院，案件交深水埗警區刑事調查隊跟進。

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