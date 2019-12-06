青年植人工心兩年終獲移植心臟　醫生：今年器官捐贈少 (18:40)

患擴張型心肌病的16歲青年，2017年已植入俗稱「人工心」的左心室輔助器，至昨日（5日）終獲捐出心臟做移植手術。瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷稱，手術歷時8小時，順利完成，病人情況穩定並已蘇醒。

去年共有17宗心臟移植，但今年至今只有8宗。區永谷說，目前仍有65人在心臟移植輪候名冊上，因移植宗數大減，要為末期患者植入人工心的手術大增，今年已做了28宗植入手術，較去年15宗增加近一倍，約六成病人已植入人工心，在獲移植機會前維持生命。區永谷呼籲市民支持器官捐贈，幫助有需要的病人。

換肝小鎧澄情況改善 近百人正輪候

瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁指出，周三（4日）有逝者捐出屍肝，屍肝一分為二，三分之一分給女嬰鎧澄，三分之二分給另一名急性肝臟竭的中年男病人。鎧澄情況正持續改善，會繼續監察肝臟功能，如持續改善，預料一個月後出院。陳續說，中年男病人術後情況亦令人滿意，與鎧澄均已蘇醒並可自行呼吸。

另一患罕見病威爾遜症女病人出現急性肝衰竭，已有輕度的肝昏迷和血凝固功能衰退，一直需要輸血漿以維持正常血凝固功能，輪候移植約兩星期並排在A型血的輪候名冊第一位。昨日再有逝者捐出屍肝，讓病人獲移植機會。陳智仁稱女病人術後已蘇醒，新肝亦開始運作。

陳智仁指出，本港一般只有兩成腦幹死亡的病人的家屬同意讓逝者捐出器官，今年器官捐贈更低迷，目前仍約有80至100名病人正輪候換肝。陳智仁說，遺體多器官捐贈能幫助到3至5名病人，希望鎧澄個案能發出正面信息，鼓勵更多人支持器官捐贈幫助更多病人。

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