警稱行動呼號需時適應　汪威遜：你又無做過警察，點知加裝備困難？ (18:12)

汪威遜今午（6日）在警方記者會上表示，警方推出行動呼號，目的是在維持行動效率的同時，根據投訴機制讓市民有方法識別警員，推行時已提醒警員在最當眼、「盡量唔好遮住」的位置展示呼號，其間警員若遇困難會反映，但經警隊解釋推出行動呼號是「投訴機制入面，我哋要做嘅責任」後，前線人員都樂見有關安排。他稱，若前線及督導人員發現有警員「無意中跌咗」或「張卡唔知擺咗去邊」，會提醒對方更改展示呼號的位置，「相信需要一段時間，慢慢等佢哋（前線人員）做好啲」。

他質疑記者「無做過警察」，故不知在警察制服加放行動呼號卡紙的困難，包括制服胸前有無放卡紙的地方、「張卡會唔會跌到出嚟、你心口會唔會要揹其他裝備，一切一切我都唔夠膽答你，因為你又唔明白，好難令你咁短時間去明白」，但呼籲公眾對警隊有信心，勿誤會是警方故意不做好這件事。

在追問下，汪威遜再說「你哋未做過警察唔知難處，喂，呢個係事實嚟㗎」，稱在警員制服的胸前加放行動呼號卡紙，「對同事安全、戴裝備有無影響」都需考慮，且裝備改革需時，必須找到「堅實可信」的系統才可。

至於有記者指出，根據法例，警員執勤時需展示委任證及警員編號，汪威遜表示，若法例要求警員展示委任證，「相信同事會履行警例出示委任證」；但面對有人被查身分證時「特登要睇番（警察）委任證」等「無理要求」，汪稱這屬「挑戰權力」，「係咪需要繼續處理，相信值得大家深思」。

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