「旺角再遊行」3人撤控　菲籍男獲逾3萬元訟費　女文員自招嫌被拒訟費 (19:17)

法庭今午聽取菲律賓裔迪士尼樂園舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto的訟費陳辭。控方確認被告被捕時，曾向警員表明住在示威現場附近。署理主任裁判官嚴舜儀稱，被告這番解釋能證明清白，加上他沒有可疑裝備，被捕時和非法集結的場合相隔一段距離，終獲准取回逾3萬元訟費。

另一被告梁希頴的訟費申請在今早處理。控方曾形容被告被捕時身處示威核心，和其他集會人士坐在木板上，質疑「正常路過嘅人無可能走到入去」。控方亦指被告攜有3個防毒面罩、過濾器等，行為自招嫌疑。

辯方大律師劉晉安反駁稱，警方防線不斷推進，難以肯定示威核心的範圍。辯方續指出，8月初「周街都有催淚煙」，被告帶防具不代表有嫌疑，反問「係唔係著黑衫黑褲黑鞋就參與其中？」

裁判官嚴舜儀表示，案發時有多於3個人集結，警員近半小時內多次要求示威者散去，但被告仍留在「相對近示威核心」的位置；加上被告被搜出可疑裝備，嚴官裁定她自招嫌疑，不作任何訟費命令。

原有控罪指出，梁希頴（24歲）今年8月3日在彌敦道及亞皆老街交界參與非法集結；Jethro Santiago Pioquinto（36歲）則同日於彌敦道及快富街交街非法集結。

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