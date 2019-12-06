民陣12．8遊行　岑子杰：警口頭稱多人參加會開更多路 (15:43)

事隔近4個月，民陣主辦遊行再獲批不反對通知書。「國際人權日遊行」將於周日（8日）舉行，民陣召集人岑子杰表示，申請不反對通知書時預計有3萬人參加，但與警方開會時，對方曾口頭表示，如果參加人數太多，會開放更多路面疏導人群。岑子杰呼籲，參加者當日給予時間，讓民陣糾察與警方協調開路，減低市民與警察直接接觸。
遊行以維園中央草坪為起點，終點為中環遮打道行人專用區。岑子杰相信遊行可以和平進行，表示不少候任區議員會出席遊行，自他當選以來，坊間很多人提醒他不要被捕，以免建制派可「翻盤」，「相信港人不會置他們（候任區議員）於險境」。
上周六（1日）九龍區遊行獲不反對通知書，但仍以警方施放催淚彈作結，岑子杰呼籲警方克制；民陣已聯繫不少政黨，包括民主黨、公民黨等，在沿途擺街站維持秩序，有突發情况亦會協助疏導人群。他呼籲港鐵不要隨意停止服務，亦希望示威者「留一條路」，因輪椅使用者及長者非常倚靠鐵路離開。
至於警務處長鄧炳強說周日遊行若有暴力，希望主辦方拿出勇氣譴責，岑子杰認為鄧炳強「好似自己告誡緊自己」，希望他可以以身作則譴責警暴，不可以「看不見欺凌者暴力」，而去譴責反抗者。
逃犯條例 相關報道︰
相關字詞﹕逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 五大訴求 警民衝突 民陣 遊行 國際人權日 不反對通知書 岑子杰 區議員 維園 畢打街 編輯推介