民陣12．8遊行　岑子杰：警口頭稱多人參加會開更多路 (15:43)

遊行以維園中央草坪為起點，終點為中環遮打道行人專用區。岑子杰相信遊行可以和平進行，表示不少候任區議員會出席遊行，自他當選以來，坊間很多人提醒他不要被捕，以免建制派可「翻盤」，「相信港人不會置他們（候任區議員）於險境」。

上周六（1日）九龍區遊行獲不反對通知書，但仍以警方施放催淚彈作結，岑子杰呼籲警方克制；民陣已聯繫不少政黨，包括民主黨、公民黨等，在沿途擺街站維持秩序，有突發情况亦會協助疏導人群。他呼籲港鐵不要隨意停止服務，亦希望示威者「留一條路」，因輪椅使用者及長者非常倚靠鐵路離開。

至於警務處長鄧炳強說周日遊行若有暴力，希望主辦方拿出勇氣譴責，岑子杰認為鄧炳強「好似自己告誡緊自己」，希望他可以以身作則譴責警暴，不可以「看不見欺凌者暴力」，而去譴責反抗者。

逃犯條例 相關報道︰

盼12．8遊行和平有序 鄧炳強籲民陣「拿出勇氣譴責暴力」

民陣周日港島遊行獲批 4個月首次

城門水塘檢濃酸哥士的 警：可作燃彈 59支化學品疑中大被盜 水署稱水質無異常