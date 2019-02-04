【Emily Online】何君堯名譽博士學位「失而復得」？　何議員：還君堯一個公道 (19:00)

何君堯月前被母校英國安格里亞魯斯金大學撤銷榮譽法學博士學位，佢今次發言時就提到，「君堯最近經歷過多次跌宕起伏，感受特別深」，失望西方學術標準「已經全盆（盤）為政治服務」，「單憑政客的投訴就隨便剝奪他人學位」，批評學術自由同言論自由已被摧毁；又話今次中國政法大學頒個名譽博士畀佢，不單係肯定佢過去30幾年嘅法律工作，更加係「展示了國家對君堯的支持，還君堯一個公道」。

【15:00】立法會議員何君堯10月底被母校英國安格里亞魯斯金大學撤銷榮譽法學博士學位，到11月係區選經歷落敗，不過今日有好消息，內地《環球時報》今日（6日）報道，何議員獲得中國政法大學頒發名譽博士學位，表彰佢係法律界卓越貢獻同成就。

Emily喺中國政法大學網頁，暫時未搵到何議員得到名譽博士學位消息，不過就搵到原來已故新界鄉議局主席劉皇發係2012年，亦獲得中國政法大學頒發名譽博士。

翻查資料，原來立法會前主席范徐麗泰、前律政司長梁愛詩都有中國政法大學法學名譽博士學位。而中國政法大學網頁就形容大學被譽為「中國法學教育的最高學府」。

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