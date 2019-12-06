建造創新博覽會月中舉行　展示組裝單位區塊鏈管理地盤文件 (14:44)

建造業議會生產力專責委員會主席余錫萬指出，創新科技可推動建造業轉型，建造業界現有四成工人達50歲或以上，認為引入創科能改善工作環境，吸引更多生力軍。

建造業近年大力推廣組裝合成建造法，保華建業行政總裁李恒穎說，組裝合成並非簡單把貨櫃屋疊起，需要考慮安全、組裝準繩度、未來維修保養等，故由新加坡引入技術，不用灌漿及搭棚，可減低高空工作的意外。他說，公司承建港大黃竹坑宿舍，應用了組裝合成技術，會在展覽上放出一比一的模型，組件亦會有縮小版模型展示。

沙中線工程出現大量文件遺漏引起公眾關注，引入「建築信息模擬」為香港建造業界的重點之一。西門子數碼化中心主管鄭慶舒指出，現時的BIM系統主要把文件電子化放上雲端，但有可能出現更改紀錄等「不信任」的情况，可採用區塊鏈作配合，各個持份者都保留一份副本，在流程中不可隨意更改內容，不用再以紙張形式檢查，能夠更有效管理文件，其公司在德國已有項目引用，尚未在香港實行。

建造業議會執行總監鄭定寕指出，是次為全港首個大型建造創新博覽，會有222間本地及海外機構參展，亦有講座及參觀等，入場需要登記，登記人數已現超過1萬。

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