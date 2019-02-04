受僱斬傷大金冷氣總經理　兩黑漢判囚52月　「睇水」被告因不歸押加監兩月 (14:37)

控方透露，負責行兇的首被告林漢坤（53歲）有30項刑事定罪紀錄；負責「睇水」的次被告馬有良則有10項刑事定罪紀錄，兩人均曾為三合會成員。

法官判刑指出，兩名被告曾跟縱事主，預謀程度高，犯案兇器更為致命武器，事主有失血過多風險，沒有死亡是不幸中之大幸。法官特別引述《明報》前總編輯劉進圖遇襲案，指「受僱行兇」令案件情節更嚴重，即使次被告只負責「睇水」，但「角色不同，刑責一樣」，所以兩名被告均就有意圖傷人被判入獄52個月，次被告因「不歸押罪」被多判兩個月監禁。

案情指出，大金冷氣董事葉鎮球去年7月12日早上，在辦公室樓下等候升降機時，突然感到右大腿後方被斬，轉身看見首被告身穿黑衣、戴口罩及帽，持一把約6吋長的刀在場。大廈保安員蘇育欽見狀上前阻止，惟遭首被告斬了右臂一下，首被告隨即逃去，現場留下兇器刀套，整個案發過程只歷時13秒。

兩名被斬事主其後送院治理，葉鎮球右腿有20厘米深入裂傷，數條神經及肌腱割斷；蘇育欽右臂則有8厘米深入裂傷。

警方調查後拘捕兩名被告，次被告在警誡下稱「坤仔（首被告）收咗7萬蚊斬人，唔關我事，我幫手睇水咋」，又透露首被告欠債逾7萬元所以收錢斬人，次被告則負責「睇水」獲得5000元。

兩人案件進入法律程序後，次被告今年4月缺席聆訊，兩個月後遭警方在街上截查下，發現他把身分證藏在內褲，確認其身分後拘捕他。次被告解釋，由於他應訊當日「腎痛」，其女友又身懷六甲，所以他缺席聆訊。

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