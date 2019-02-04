職工盟建議明年加薪不少於5%　吳敏兒：警暴影響消費意欲　減薪對僱員不公 (13:32)

職工盟總幹事蒙兆達稱，過往僱主賺錢，勞方未能分享成果，工資水平滯後，如今面對逆境，不應短視地以裁員及減薪應對經濟疲弱，否則只會打擊消費意欲，造成惡性循環。

職工盟主席吳敏兒稱，本港經濟面對困難，部分亦因為警暴影響市民消費意欲，減薪對僱員並不公道。她呼籲僱主勿單方面裁員或減薪，要透過集體談判，與工會或員工代表商討，共渡時艱，「勞資坐埋同一條船」。

蒙兆達：不少企業利潤可觀 有能力加薪

蒙兆達指出，今年第三季實質產值按年倒退2.9%，政府預測全年經濟將收縮1.3%，勞動市場亦開始轉弱，失業率回升。他說，雖然經濟收縮，企業盈利倒退，但不少仍有可觀利潤，有能力合理調高明年薪酬。他稱，2009至2018年生產力升近26%，同期工資增長不足8%，兩者相差逾18個百分點，反映過往企業賺錢，但員工「只分享到雞碎咁多」。

暫未見大規模裁員結業

蒙兆達透露，工會收到零星個案，包括酒店業或零售業受較大衝擊，較依賴自由行旅客的商戶或酒店，出現裁員、結業或放無薪假等情況。他表示，失業率回升至3.1%仍屬非常低，暫未見大規模裁員或結業，但未能預計明年情況。他促請政府用政治手法解決政治問題，才可令市道及消費信心復蘇。

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