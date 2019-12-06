田北辰倡討論監警會改革　稱反修例令許多區議員工作付諸流水 (11:24)

實政圓桌立法會議員田北辰今早（6日）接受港台節目訪問，對於新任醫管局主席范鴻齡建議賦予檢討委員會傳召證人等法定調查權力，田北辰認為不太可行，但相信檢討委員會可為社會帶出討論，從而檢討監警會應否大幅改革，變成具傳召權力的法定機構，「將來有任何動亂，就唔使開口埋口都要法官」。他強調，會堅持要求政府成立獨立調查委員會，以處理過往與反修例示威有關的事件。
立法會昨日（5日）否決彈劾特首林鄭月娥議案，田北辰沒有投票。他今日說，反修例事件令許多區議員過去4年勤力工作，最後是一鋪清袋、付諸流水，香港社會變得「非理性化」，導致許多有心從政、服務市民的人重新評估是否有前途。被問到是否不值得彈劾林鄭月娥，田北辰反問，「事情是否完全掌握在她（林鄭月娥）手上，6月至今其中有數個關鍵點，是否有些事她想做，但不由她決定呢？」
港鐵昨表示，由於香港社會動盪，令集團2019財年在港經常性業務淨利潤損失約16億元。田北辰形容，港鐵是「地產發展公司」，主菜是物業，配菜是集體運輸，認為除非樓價大跌，否則對港鐵核心盈利無大影響。
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