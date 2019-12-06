田北辰倡討論監警會改革　稱反修例令許多區議員工作付諸流水 (11:24)

相關報道︰建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首

立法會昨日（5日）否決彈劾特首林鄭月娥議案，田北辰沒有投票。他今日說，反修例事件令許多區議員過去4年勤力工作，最後是一鋪清袋、付諸流水，香港社會變得「非理性化」，導致許多有心從政、服務市民的人重新評估是否有前途。被問到是否不值得彈劾林鄭月娥，田北辰反問，「事情是否完全掌握在她（林鄭月娥）手上，6月至今其中有數個關鍵點，是否有些事她想做，但不由她決定呢？」

港鐵昨表示，由於香港社會動盪，令集團2019財年在港經常性業務淨利潤損失約16億元。田北辰形容，港鐵是「地產發展公司」，主菜是物業，配菜是集體運輸，認為除非樓價大跌，否則對港鐵核心盈利無大影響。

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