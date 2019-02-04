環團測試：28港膠樽標籤樣本近半含PVC　高溫燃燒可釋二噁英 (08:26)

該62個樣本當中，有28個來自香港，其餘北京及廣東各佔10個和24個。28個本地樣本中，13個使用PVC標籤，佔46%，包括維他、屈臣氏、鴻福堂等。至於共34個內地飲品容器樣本，當中有18個使用PVC做標籤，佔58%。整體62個樣本中，一半使用PVC做標籤。

綠惜地球指出，包裝「去PVC化」是全球趨勢，台灣自2005年已規定，飲品膠樽使用PVC，業界須額外承擔回收處理費，此舉令PVC用量大減，2017年PVC塑膠容器用量佔整體不足1%；韓國環境部宣布本月25日起禁止飲品容器的包裝物料用上PVC。

是次化驗於今年7月和9月進行，62個樣本均由無毒先鋒測試，檢測飲品容器標籤的氯元素含量。無毒先鋒為內地關注PVC等有毒物質的環保團體，今年6月曾發布小黃鴨塑料玩具含塑化劑的報告。

綠惜地球向多家飲品生產商查詢，太古可口可樂表示本港生產和經銷的膠樽飲品均沒有使用PVC；維他表示，中國部分產品已轉用其他物料如聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），本港產品期望於2020年內作改動；屈臣氏稱，菓汁先生招紙將於2020年轉用PET物料；鴻福堂說，本港廠房沒有使用PVC，內地開平廠房則仍有使用PVC，公司會探討以聚乙烯（PE）替代，暫未有時間表。