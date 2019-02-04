Mr Doodle幽默塗鴉作品蘇富比展出　顛覆名畫《向日葵》、《蒙娜麗莎》、《吶喊》 (08:51)

Mr Doodle昨日（5日）接受明報網站訪問，以有趣（fun）來形容他的作品，他說創作時沒有特別構思，只是樂在其中，把想畫的東西畫出來，認為創作過程很有趣，希望觀賞的人同樣覺得作品有趣。

Mr Doodle最深刻的3幅畫作：

1.《Doodle Flower》

《Doodle Flower》對照荷蘭畫家梵高的《向日葵》。畫作背景顏色為黃色，當Sam畫上紅色塗鴉後，遠看背景如變成橙色，近看可欣賞細緻圖案。

2.《Doodle No 31》

《Doodle No 31》對照美國畫家波洛克（Jackson Pollock）的《One: Number 31》。Mr Doodle稱，畫這幅畫時特別順暢，很快就完成，只花約10分鐘，他挺喜歡畫出來的成果。

3.《Doodle VIII》

《Doodle VIII》對照俄羅斯畫家康丁斯基（Wassily Kandinsky）的《Composition 8》。Mr Doodle表示，《Doodle VIII》的顏色豐富，有別於其他畫作，以幾個大圖案與很多小塗鴉構成。他稱較少創作這類型畫作，因此較深刻。

Mr Doodle即場塗鴉創作：

12月6日 6-8pm 尖沙嘴K11 MUSEA

12月7日 3-4pm 金鐘太古廣場1座5樓 香港Sl2蘇富比藝術空間

「Mr Doodle 逆襲蘇富比」展售會

日期：即日至12月19日（周一至周六）

時間：

周一至周五 上午10時至下午6時

周六 上午11時至下午5時

地點：金鐘道88號太古廣場1座5樓 香港Sl2蘇富比藝術空間

詳情：www.sothebys.com

圖、文、片：何芍盈