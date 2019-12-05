1歲B女鎧澄換肝成功已清醒　眼角滴淚珠 (23:17)

鎧澄父親今午（5日）向本報表示，鎧澄昨接受約10小時手術，今午已經清醒，指女兒早前入睡時眼角有淚珠，相信她腹部傷口很痛。他形容，鎧澄獲贈屍肝的過程像發夢，原本預計下周一（9日）接受一名熱心的居港美國人捐出活肝的移植手術，但現時獲捐屍肝是最好的結局，不需活人挨刀。

盧寵茂指出，需在鎧澄手術後2至3日觀察新肝運作，她目前情況穩定。他說，鎧澄重約6公斤，體型及血管較小，接駁血管難度高；捐贈者肝臟門靜脈達12毫米，而鎧澄的只有3毫米，需要在門靜脈分枝位置進行血管擴張。捐贈者的肝臟由外科醫生一分為二，將約300克的左肝外側葉捐給鎧澄，右肝則捐贈給另一名成年人。此外，鎧澄曾接受肝膽引流手術，導致內臟有黏連，手術花了4、5小時分隔，幸最終順利完成。

盧寵茂續表示，一連兩日有死者遺愛人間，今日換肝團隊再為另一名病人進行肝臟移植，然而，今年至今的換肝手術僅接近40宗，與去年全年53宗仍有一大段距離。他期望市民在社會氣氛動盪時，不要忘記仍有大批患者等候器官捐贈重生。

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