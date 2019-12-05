涉北角「福建人」與示威者衝突　4男控襲擊刑毁 (19:30)

4名被告今分4案提堂，包括報稱地盤工人的程世柱（43歲），被控於當日在北角英皇道與明園西街交界，無合法辯解而損壞屬於黃蔚喬的收音咪；同為地盤工人的梁國偉（39歲），被控於同日在北角英皇道益新洋樓外襲擊顏加星；另一被告傅仰金（45歲）亦是地盤工人，被控於同日在北角新都城大廈外襲擊Dickson Antony Ian；已退休的被告黃國強（67歲），被控於同日在北角道與春秧街交界襲擊蕭松靈及葛興光。

控方申請將4宗案件押後，其中程及黃案件押後12月19日，讓控辯雙方考慮以其他方式處理案件，餘下2人案件押後明年1月16日再訊，讓辯方索取文件。4人均准保釋外出。

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