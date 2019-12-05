警何文田開槍案　7男涉串謀搶劫提堂　官斥被告庭上冷笑 (20:00)

7名被告為王承志（27歲）、蘇嘉俊（21歲）、鄭子鍵（20歲）、吳聯傳（26歲）、余鑫健（22歲）、黃歲彰（25歲）及周信發（25歲）。蘇嘉俊和吳聯傳報稱為貨車司機，其餘5人報稱無業。控罪指稱，他們今年12月3日在紅磡某處串謀搶劫一名身懷100萬港幣財物的男子。

據了解，7名被告案發時計劃打劫一名內地男人。警方下午1時許根據情報，截停一輛的士及私家車。惟被告企圖駛離現場，一名警員遂開槍並擊中私家車，之後制服各人。警方在車上搜出牛肉刀、開山刀和槌仔等，調查後亦發現涉案的士是失車。

今早有6名被告出庭應訊，早上缺席的黃歲彰下午出院，庭上所見黃的頭部有包紮。各人暫毋須答辯。

署理主任裁判官嚴舜儀應控方要求，將案件押後至明年1月30日再訊，待進一步調查。嚴官形容案情相當嚴重，下令各人還押候審。嚴官亦為黃歲彰頒下「提犯令」，讓他下周二（10日）出席另一宗區域法院案件的審訊。

有律師投訴指出，警方制服被告時使用過度武力。黃歲彰稱被警員毆打，導致前額需縫針、手臂有傷；王承志稱遭便衣警打頭及大腿數下；蘇嘉俊則稱在警署被威嚇，終在沒有律師陪同下被錄口供。

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