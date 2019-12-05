「彭博50」2019代表人物　香港示威者及前線抗爭者上榜 (18:34)

彭博社指出，港人的反修例示威已持續6個月，高峰時多達近200萬人參與。報道形容，這場沒有領袖的運動，全靠網上平台動員，遊行集會大致和平，並以雨傘抵抗防暴警。縱使政府最終撤回修例，但示威者擴大訴求，包括落實真普選。當港府拒絕再讓步，持續的衝突已將這個金融中心推向經濟困境，政府預計10來首見年度衰退。

報道又稱，示威者使用汽油彈，燒雜物堵路及刑毁鐵路系統，將不同政見人士「私了」，並網上將警員「起底」。警方亦已使用了1萬枚催淚彈，甚至用實彈，並面對連串濫權批評。對於暴力情况升溫，港府及北京官員採取不妥協態度，示威情况未見平息。報道最後寫道，11月24日區議會選舉，民主派候選人取得大勝，特朗普亦簽署《香港人權與民主法案》，表達對香港示威者的支持。

其他部分入選人物：

瑞典環保少女通貝里：16歲的她今年9月帶領一場全球氣候變化示威，有185國760萬人響應。

海底撈創辦人張勇夫妻：海底撈今年新開設130家分店，是中國最大型火鍋連鎖店，股價今年翻近一倍。

新西蘭總理阿德恩：今年3月新西蘭基督城發生歷來最嚴重的51死槍擊案後6天，阿德恩宣布禁止軍用式半自動及攻擊型步槍。

美國女足：今年7月成功衛冕女子足球世界盃，有逾1560萬美國人觀看這場決賽。

美國樂壇天后Rihanna：今年5月，Rihanna跟國際知名集團LVMH合作，推出全新時裝品牌Fenty Maison，成為在該集團首名創立個人品牌的女性，亦是首名執掌該公司品牌的有色人種女性。

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