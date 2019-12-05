長洲1.4級地震有幾震？　天文台教你分震級與烈度 (18:50)

震級：顯示震源釋放能量

烈度：對地方影響

天文台指出，地震的震級顯示由震源釋放出來的能量有多少，距離愈遠影響愈小，通常以黎克特制地震震級來表示；地震對某地方的影響，則是用修訂麥加利地震烈度表表示。修訂麥加利地震烈度表分為12個等級，最輕微的I度代表「無感」；今次長洲地震屬III度，代表室內有感，懸掛的物件擺動，類似小型貨車駛過的震動；最強烈XII度，代表「破壞幾乎是全面的」，巨石移動、地形改變，物件會被拋至空中。

天文台表示，本港基建如橋樑、鐵路及隧道等的設計，能抵受烈度VII度或以下的地震；水塘設計則可抵受烈度VIII度的地震。

1918年本港錄VI至VII級地震

首有建築物牆壁損毁

天文台自1905年開始記錄本港有感地震，至今共錄得185次有感地震，從未引致任何傷亡，當中絕大部分地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的V度以下；最強烈一次是1918年由汕頭附近地震引起的VI至VII度本港有感地震，當時本港少數建築物的牆壁出現輕微損毁，是有史以來唯一在香港引起損毁的地震。

由1979年香港短周期地震台網投入運作起，天文台錄得70多次香港有感地震，震央位於本港境內的包括：1983年（1次）在米埔、1982年（2次）與1995年（3次）在大嶼山以東海域，以及2014年在大欖涌水塘附近的一次1.8級地震。天文台表示，這些境內地震引起震動均屬輕微，烈度在V度以下。

（天文台）

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