7人涉非法集結爭議宵禁令　官稱已平衡重犯風險被告權益：最好24小時留在家中 (18:09)

第一宗案件的5名被告依次為王愷銘（19歲）、梁耀安（25歲）、羅兆赫（22歲）、馮智彬（28歲）和何沛鍇（20歲），被控6月12日在夏慤道非法集結。王愷銘另被控於8月27日黃大仙環鳳街秀芳商場外管有危險藥物；以及6月21日在灣仔警察總部正門外刑事損壞。

第二案被告郭叡軒（22歲），報稱任職侍應。他被控於今年6月12日，在金鐘夏慤道近添華道一帶，連同王愷銘、梁耀安、羅兆赫、馮智彬及其他身分不詳的人非法集結。

控方透露，下次提堂申請將上述兩案合併處理，稍後會轉介區域法院審訊。據了解，合併後亦會分成兩項非法集結罪，控罪時間分別為早上8時許及9時許。

5名被告的宵禁令原本為晚上11時至翌早7時，其中一名被告申請縮短時間至早上2至7時，兩名被告申請撤銷宵禁令，均遭裁判官香淑嫻拒絕。

香官說眾被告現時面對非法集結，干犯該控罪沒有時間限制，考慮到重犯風險，被告最好24小時留在家中，但被告會很難生存，平衡重犯風險及生活所需，認為被告必須遵守宵禁令，並押後兩案至明年1月15日再訊。

辯方另關注王愷銘涉管有危險藥物、刑毁兩罪，與非法集結罪無關，應分案處理，惟香官數度拒辯方就此發言，認為與今次提堂處理議題無關，着他們自行向控方反映，或留待下次提訊時發言。

另外，第三宗案件的被告庾家駒（33歲）報稱為商人，被控於同日在添華道政府總部外非法集結。控方表示，準備好讓被告答辯，惟辯方稱12月3日才收到文件，要求押後。香官遂押後至明年1月30日再訊。據了解，被告當日沒有戴口罩，涉以圍欄築路障。

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