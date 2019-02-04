【Emily Online】海洋公園聖誕新推「狂野龍捲風」　二人同行門票700元 (17:27)

新嘅機動遊戲「狂野龍捲風」從荷蘭入口，以水龍捲做設計背景，加上風車式旋轉巨型鋼臂配合自轉式座椅，以3個不同角度進行重力極速旋轉，令遊人好似置身於強勁水龍捲中。「呢個全個（機動遊戲）自己會轉，座位都會轉，同朋友搖吓（座位），仲可以轉多兩個圈！」吳守堅又話，「狂野龍捲風」依山而建，所以一路玩，仲可以一路睇到好正嘅海景𠻹！

聽到都覺得暈啊，Emily試玩過，今日嗰天落住微微雨，嗰個旋轉嘅衝力真係好「chok」，驚到忍唔住不斷大叫同瞇埋眼，海景就真係睇唔到。

海洋公園今日又公布，出年1月會推出全新夜間娛樂體驗「光影盛夜」。主打項目係12分鐘大型匯演「光影頌」，以原創音樂和大型光雕投影，加上火焰、激光、煙霧等特效，配埋來自世界各地嘅演員演出。另外仲有6分鐘嘅「光影都會」光雕表演。

海洋公園嚟緊會推出港人「孖住冬日優惠」，2019年12月7日至2020年1月5日期間，兩個成人入場費700蚊，兩個小童350蚊，香港居民專享㗎！

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