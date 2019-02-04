范鴻齡聞醫護治被打傷年輕人感痛心　促按調查委員會條例賦法定權力查反修例 (17:04)

范鴻齡表示，他曾與前線、特別是急症室醫護人員接觸，得知他們有時醫治被打傷年輕人，令情緒較激動，范聽後感痛心，「我們的下一代本來是香港的希望，但現在很多人被捕、很多人可能被誤導、亦很多人被打傷，點解會搞成咁，我唔明」。他認為設檢討委員會調查社會運動原因，對症下藥才能解決問題，但認為需按調查委員會條例成立檢討委員會，否則委員會無法定權力將「好難做嘢」，公信力亦會有問題。

范發言期間亦提及，曾有「和理非朋友」對他表示，上街示威是因見到警察「做得唔啱」，故「加劇暴亂的一部分原因，可能是因為警察部署行動的問題」。但被問到檢討委員會是否應一併調查警方部署，他則稱「我唔知道」，需交由委員會決定。

醫管局上周向員工發內部電郵，稱若有員工違法被捕將嚴肅跟進。范鴻齡今日稱，「嚴肅跟進」意思是局方會按根據無罪推定訂立的人事條例及守則跟進，先了解涉事員工情緒是否適宜繼續服務病人，若不適宜可能會將其暫轉到不影響病人權益的崗位；亦會了解有關員工需否接受心理輔導，強調醫管局絕不會未審先判員工。

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