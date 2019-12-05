中槍中五生出庭行動自如　另一控暴動被告未有律師代表　明年2月再訊 (16:58)

7名被告依次為清潔工陳珩（39歲）、VTC一年級學生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、VTC三年級學生馮清華（21歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（22歲）、中五學生曾志健（18歲）和香港理工大學博士生邱宏達（26歲）。其中第六被告曾志健，為事件中遭警員槍傷入院的青年，他今日出庭應訊時行動自如。

各被告均申請毋須答辯，以待申請法援及索取法律意見。除第三及第五被告外，其餘被告均未成功申請法援，首被告陳珩更未有律師代表，親自在庭上與法官對話。陳表示「覺得自己OK，搞得掂，唔想麻煩人哋」，又說「相比起佢哋（其他被告），覺得自己年紀好大」，所以未有聘請律師。

法官郭偉健反問陳「咩叫暴動啊」，質疑陳欠缺法律知識。雙方一輪對答後，郭官再說，「好啦唔再問你喇，不過你面對控罪性質嚴重，最好有律師代表。」陳則回應「收到，收到」。

郭官將案件押後至明年2月13日再訊，所有被告獲原有條件繼續擔保。郭官提醒各被告與律師代表配合，讓法庭盡快處理案件，並希望下次聆訊能聽取被告答辯。

控罪指出，首5名被告於今年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動，陳珩另被指在同日同地縱火。中槍少年曾志健和第七被告邱宏達則被指同日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。曾志健另被控同日在鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。

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