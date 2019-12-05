廁所協會指15翻新公廁情況不理想　調景嶺一女廁地台滲廁所水 (15:11)

崔妙瑩舉例，調景嶺公共交通交匯處公廁即使已經完全翻新，但女廁內沖廁時有廁所水滲出地台，5個廁格有2個被封。崔引述該公廁的清潔工表示，7月完成翻新後，問題再次出現，顯示政府管理出問題。

協會副主席熊志權認為，公廁翻新進度緩慢，政府計劃用5年翻新約240間舊公廁，即每年完成48間，他形容是「慢到似烏龜」，有時甚至達不到48間翻新目標，當中可能涉及工人、材料及設計問題。他建議政府成立公廁工作小組，全面監督翻新工程施工及維修。

另外，協會選出2019年度最佳公廁，尖沙嘴東公共運輸交匯處公廁奪金獎，協會表示此處屬新建廁所，環境整潔。大角嘴洋松街公廁取得銀獎，協會指該處有長者及兒童的特別廁格，能照顧不同使用者的需要。灣仔堅拿道公廁取得銅獎，協會表示此廁所屬港島人流最高的公廁之一，翻新後安裝了空氣淨化系統，解決了異味問題。

至於早前審計報告提到男女廁比例不足，熊志權指出，本港男女廁比例只有1:1.5，遠低於上海的比例1:2.5，協會建議引入「女性尿兜」，解決女廁「排長龍」的問題，希望政府起帶頭作用。崔妙瑩表示，用女性尿兜可使女性如廁時間快至少半分鐘，使用即棄的如廁輔助器更衛生。

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