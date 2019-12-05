2人涉旺角暴動管有汽油彈准保釋　另1女生申改保釋條件獲批 (14:19)

申請人依次為報稱髮廊助理的周雅桐（18歲）、學生陳彥希（19歲）及廚師張境祐（17歲），被控於11月13日和14日，在彌敦道太子道西交界參與暴動及違反《禁蒙面法》。第一、三申請人另被控管有爆炸品，即汽油彈。

涉管有爆炸品的周雅桐、張境祐早前申請保釋被拒，法官黃崇厚聽罷陳辭後批准兩人保釋，條件包括交付現金2萬元、兩名人事擔保人各交1萬元（其中一名不是申請人父母）、不得離港、每周往警署報到3次、每晚11時至早上6時遵守宵禁令，以及禁足界限街、洗衣街、豉油街、廣東道、荔枝角道之間的範圍。相比同案第二申請人，上述兩人禁足令範圍較大。兩人得悉獲准保釋後表現平靜，親友露出笑臉。

黃官另批准原本獲准保釋的陳彥希更改條件，包括將宵禁令時間由晚上9時，延至晚上11時開始；由原本每日到警署報到，減少至每周3次。惟陳彥庭仍須遵守禁足令，並呈交日誌予法庭，讓法官知悉其行蹤。

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