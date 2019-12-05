男子涉毁旺角站設施　另涉太古城襲擊被拒保釋 (13:13)

案件今（5日）在西九龍裁判法院再提堂，被告容志強（29歲）報稱侍應。經修訂控罪指出，被告今年9月6日於旺角港鐵站近E出口與其他身分不詳的人，在無合法辯解下損壞屬於港鐵公司的6部出入閘機、8部售票機、1部電視熒幕、1部八達通機、1部閉路電視及1支光管。據了解，被毁壞的設施價值約22萬元。

辯方申請將案件押後6星期，待索取法律意見，亦提出保釋申請，但控方反對被告保釋。據了解，被告就本案被捕後，處於警方保釋期間，涉嫌11月3日在太古城集會中持金屬棍毆打咬甩別人耳朵的男子。該案仍在調查中，被告未被正式起訴。

主任裁判官羅德泉考慮到被告在保釋期間再犯案，拒絕其擔保申請，將本案押後至明年1月16日再訊，被告需繼續還押監房。

辯方律師投訴時稱，被告今年9月11日在警署進行錄影會面前，被4名警員在茶水間毆打，最後被迫為錄影會面簽名作實。被告錄影前亦要求索取律師名單，但遭警員拒絕，最終在缺乏律師協助下錄口供，裁判官羅德泉將投訴記錄在案。

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