入夜氣溫下降　昂坪9.7度　觀塘12.4度　港島13.4度 (20:03)

【20:00】入夜後本港天氣顯著下降，其中在昂坪，晚上平均氣溫錄得攝氏9.7度、大老山8.5度、山頂10.1度。市區普遍氣溫介乎12至14度，例如觀塘12.4度、港島（跑馬地）13.4度、荃灣13.5度。
【07:11】天文台表示，上午7時天文台錄得氣溫16度，相對濕度45%。寒冷天氣警告現正生效，天文台預測本港未來兩三日天氣寒冷。火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。
華南內陸的氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風補充會為廣東沿岸帶來寒冷的天氣。此外，與熱帶氣旋「北冕」相關的雲帶正覆蓋中國東南部。
上午5時，熱帶風暴「北冕」集結在西沙之東南約390公里，預料向西南偏西移動，時速約14公里，橫過南海中南部並逐漸消散。
預測本港今日多雲，有幾陣雨，初時氣溫約17度。日間天氣轉冷，市區氣溫顯著下降至晚上約12度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，風勢逐漸增強。
展望未來兩三日早上寒冷，風勢頗大，天氣漸轉天晴乾燥。
衛生防護中心提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。發言人解釋，長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應；市民應採取適當措施，如逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外，保障健康。
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