捲騙案遭警凍結逾1820萬美元資金　跨境支付平台Airwallex申覆核 (21:05)

申請書指出，申請人為Airwallex (Hong Kong）Limited，為香港持牌金錢服務經營商，以網上平台為逾130個國家提供外匯及國際轉帳服務；答辯人為警務處長。申請方挑戰有關警方根據《有組織及嚴重罪行條例》25A(2)向申請人的渣打銀行戶口發出「不同意處理書」，凍結戶口內的逾1820萬美元。

申請人要求法庭澄清，上述條例下的「不同意處理書」為不符合《基本法》第6條保護私有財產權，以及105條「依法保護私人和法人財產的取得、使用、處置和繼承的權利，以及依法徵用私人和法人財產時被徵用財產的所有人得到補償的權利」，並要求撤銷以上決定。

申請人另要求法庭澄清只餘1340美元涉嫌「洗黑錢」活動，希望下令警方向申請方該銀行戶口發出「同意處理書」，或只向該筆有問題款項發出「不同意處理書」。

申請方表示，公司Ciklus SA今年4月透過Airwallex平台將多筆總共逾1820萬美元，支付給Rong Tong Sihai Import and Export Trade Co. Limited與HK Zhongliang Trade Limited兩間懷疑被騙徒利用的公司。申請方稱，該兩間公司均有提供合法的戶口資料，以及合法的商業文件，故申請方允許該筆金額轉帳至第三方。

其後，渣打銀行向申請方查詢資料，申請方調查後立即暫停該兩間接受Ciklus款項公司的戶口，並向港府的財富情報組提供可疑交易報告。Ciklus其後展開民事追討，警方於6月4日針對申請人戶口中逾1820萬美元資金發出「不同意處理書」，渣打則凍結戶口該筆款項。

申請方表示，申請人對騙案毫不知情，認為警方只能凍結涉嫌「洗黑錢」的財產，相關大部分款項已經匯款予第三方。若警方繼續凍結全數逾1820萬美元，將損害申請人的業務，影響運作。

其他報道：串謀詐騙工資佣金逾1.5萬 必勝客前餐廳總經理罪成

其他報道：李家超：鄭文傑沒向港府求助 今年首10月611港人犯案被內地扣押

其他報道：沙中線通車時間延遲至2022年首季 政府稱因東鐵線設施受破壞

其他報道：政府減免非住宅用戶水費75% 代繳75%電費 可申請分期交稅