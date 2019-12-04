涉無牌駕駛撞警防線　28歲裝修工涉襲警危駕等8罪 (19:31)

警方上月17日圍堵理工大學期間，有人駕駛私家車企圖撞向警方防線，警方發射實彈還擊，司機其後逃去。警方調查近半個月，終於前日（2日）在旺角拘捕一名裝修工人，控告他襲警、危險駕駛及無牌駕駛等8罪。裝修工今（4日）被押往九龍城裁判法院應訊，暫毋須答辯，不准保釋，還押至明年1月15日再訊。
被告湯昌隆（28歲）報稱裝修工人，他被控8罪，包括襲警、危險駕駛、未獲授權取用運輸工具、未有出示身分證、2項無牌駕駛及2項沒有第三者保險而使用車輛罪。
控方申請毋須答辯，以待進一步調查，同時反對被告保釋。裁判官將案件押後至明年1月15日再訊，其間被告須繼續還押。
控罪指，被告先於今年11月17日在尖沙嘴柯士甸道152號外，襲擊警員A，以及在未獲授權下，無牌及危險駕駛涉案私家車，而被告當時沒有對該私家車備有一份有效的第三者保險單。被告後來於今年12月2日，涉在旺角上海街638號外無牌駕駛另一輛私家車，他亦未能在警員邱華威要求下出示身分證。
據了解，被告案發時曾駕駛私家車至警方防線前，先減速退後，再突然加速向前衝。現場警員隨即閃避，並向私家車發射一發實彈及一發橡膠子彈。
警方追查下相信事件與涉案車主無關，於前日在旺角拘捕被告，並發現被告駕駛執照已過期5年。
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