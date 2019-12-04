串謀詐騙工資佣金逾1.5萬　必勝客前餐廳總經理罪成 (19:15)

案情透露，鄧永棟案發時為必勝客餐廳總經理，主管位於大埔寶湖道的外賣與送餐分店。36歲的麥偉芳及32歲的邱錦檀先後於不同時期任職該分店的助理經理，直屬鄧永棟管理。包括40歲的張明超在內的兩名司機速遞員負責送遞該分店的食物訂單。

張明超於2016年9月中遇到交通意外後，獲必勝客批准放病假至2017年4月中。由於人手短缺，鄧永棟與張明超於2016年10月協議，由張明超於周末及公眾假期駕駛該餐廳租賃的貨車繼續送餐。他們又協議，張明超不會掃描其職員卡以記錄值勤，至於他的工作時數及送遞之訂單，則會計算入另一名司機速遞員的紀錄內。

該司機速遞員會將職員卡放在辦公室，讓鄧永棟、麥偉芳及邱錦檀能掃描該卡以延長其工作時數，並按有關安排將由張明超執行的工作計算在內。有關安排直至2017年4月為止，涉及的工資及佣金估計逾1.5萬元。

廉署指出，早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。涉事4人同被控串謀詐騙罪，麥偉芳及邱錦檀早前獲控方撤銷控罪，各被頒令簽保守行為兩年。張明超早前承認該項串謀罪名，以及一項就社會福利署發放津貼予他的欺詐罪名。他被判入獄4個月，緩刑兩年，罰款逾7300元。

其他報道：政府減免非住宅用戶水費75% 代繳75%電費 可申請分期交稅

其他報道：中一自行分配學位明派申請表 學校3月底通知收生結果

其他報道：楊潤雄：6月至今沒有內地生求助 不揣測退學原因