6至11月共5889人因公眾活動被捕　近4000人獲保釋　483警行動中受傷 (17:59)

李家超表示，被捕人中921人的案件正進行司法程序，33人的案件則已完成司法程序，其中有人因同時干犯刑事毁壞、襲警及非法集結，被判囚共10個月；亦有未成年者因管有攻擊性武器，被判入更新中心，羈留期可介乎3至9個月。被落案控告者中，362人報稱學生，佔總被控人數38.6%；有102人未夠18歲，佔總被控人數10.9%。

由6月9日至11月29日，在行動中受傷的483名警務人員，職級由警員至總警司。李家超表示，他們受傷原因包括遭汽油彈燒傷、腐蝕性液體灼傷、被毆打或咬傷，以及被硬物、利器或改裝武器所傷。傷者中有人至今未能返回工作崗位，但李家超未有透露相關數字，又稱警方沒有備存受傷警的受傷部位及送院時傷勢的分項統計數字。

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