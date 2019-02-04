李家超：鄭文傑沒向港府求助　今年首10月611港人犯案被內地扣押 (18:35)

就議員問及內地有否通報，在高鐵西九龍站內地口岸區刑事拘留香港居民的個案，李家超稱在內地口岸區的執法數字及個別案件屬內地管轄區事務，不屬特區事務，特區政府沒有資料。

就鄭文傑個案，李家超稱，入境處在8月9日接獲當事人家屬求助，立即透過特區政府駐粵經濟貿易辦事處了解及跟進事件，並按家屬的意願提供協助及意見。警方亦接獲當事人家屬報案，把案件列作失蹤人口處理。當事人在8月下旬獲釋回港後，再沒有向特區政府表達需要進一步求助。

他指出，港府一向重視香港居民在境外被拘留或監禁的個案，提供協助。他並指，身在境外的香港居民必須遵守當地的法規，港府不會亦不宜干預當局在管轄範圍內的執法行動。

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