政府減免非住宅用戶水費75%　代繳75%電費　可申請分期交稅 (17:18)

非住宅用戶水費及排污費減免75%，上限為每戶每月水費2萬元及排污費12,500元，為期4個月，至明年3月31日止，預料約有25萬個用戶受惠，政府收入估計因此減少3.4億元。

合資格非住宅電力用戶的75%電費補貼，上限為每戶每月5000元，待立法會審批撥款後開始，為期4個月，估計涉款23億元，約43萬個用戶受惠。

陳茂波又宣布，有需要的納稅人可就2018/19利得稅、薪俸稅、個人入息課稅，申請分期繳交稅款，獲批准後政府會豁免收取未交稅款的附加費，有關安排為期不超過一年。

另外，非住宅物業可獲進一步差餉寬免，本年度最後一季寬免額提高至最多5000元，估計約26萬非住宅物業用戶受惠，政府收入因此減少約6億元。

其他紓困措施包括使用啟德遊輪碼頭的遊輪公司及商戶，可獲6個月收費及租金減免；回收基金為回收企業推出單次租金津貼，惠及約900間回收店及露天回收場，涉款1億元；優化僱員再培訓局的「特別．愛增值」計劃及展翅青見計劃等。

環境局長黃錦星、財經事務及庫務局長劉怡翔和勞工及福利局長羅致光，今午陪同陳茂波見記者，但黃、劉及羅都未有發言。

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