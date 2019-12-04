楊潤雄：6月至今沒有內地生求助　不揣測退學原因 (16:20)

楊潤雄指出，6月1日至11月22日期間，教育局並無收到內地學生的求助個案；而警方亦表示沒有備存相關統計數據。至於內地學生退學潮對教育制度的影響，楊潤雄表示仍需進一步觀察，但他稱本港各大學的學術水平具備穩健基礎，只要社會和大學回歸和諧有序、理性包容，相信可以重建社會各界及世界各地學生對香港高等教育界的信心。

就民建聯張國鈞問及有何措施確保內地學生的人身安全，楊潤雄表示，局方在開學時已與本港大學的領導層聯絡，要求密切留意校園內非本地生或持不同政見的同學可能遭受欺凌的問題，並且採取及時的措施，防止欺凌及宣揚尊重不同意見的信息，呼籲同學應該遠離衝突現場，以免受傷。

據教育局資料顯示，於香港就讀小學、中學及專上院校的內地學生人數：

學校／院校類別 內地學生人數 小學 950 中學 1,349 專上院校 38,087

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