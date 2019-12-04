野戰迷謀殺案　冷氣技工涉謀殺罪受審　涉負責支開死者朋友 (16:01)

24歲冷氣技工黃朗祺（綽號貓仔或呀貓）被控於前年5月28日，與嚴汝衡（洋名Martin）和周正賢（洋名Benard）一同謀殺死者郭葦諾（洋名Bosco）。控方開案陳辭指出，死者、嚴汝衡和周正賢喜歡玩野戰遊戲及蒐集軍事裝備，惟因裝備買賣問題產生嫌隙，嚴汝衡和周正賢認為應與事主對質，讓對方承認自己在交易中有不當行為，並計劃謀殺或對死者造成嚴重身體傷害。

控方形容，被告當日負責支開事主隨行的友人「05」，讓嚴汝衡和周正賢處置事主，又指被告、嚴汝衡和周正賢同為WhatsApp群組「午夜郊遊群」成員，嚴汝衡曾在群組內稱，被告支開「05」後，他便與周正賢「做低佢」（take him down）。

被告最終在5月29日凌晨近2時被捕，他在警誡下稱：「呀sir，係Martin同周正賢殺郭葦諾Bosco，我係畀Martin逼我幫手。」他其後在錄影會面稱，他與嚴汝衡和周正賢在油塘的商場見面，嚴汝衡稱自己會取得一些袋子，事主會從後被襲和勒死，其屍體亦會被丟棄。被告又稱，當時以為嚴汝衡只意圖毆打事主，自己當時被指使與「05」聊天，以轉移對方的注意力和提防他離開，讓嚴汝衡和周正賢伏擊死者。

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