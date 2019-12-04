陳肇始：催淚煙無增加懸浮粒子濃度　羅致光：燒烤產生更多二噁英 (15:09)

陳肇始書面回覆立法會議員胡志偉表示，催淚煙主要為較空氣重的粒狀物質，施放後會向下沉降，殘留物不會長期懸浮於空氣中，且擴散範圍有限。她稱，比對在施放催淚煙期間和未施放催淚煙之前附近監測站的粒子濃度，以及對比其他地區空氣監測站的數據顯示，催淚煙並未使到整個地區的懸浮粒子濃度明顯增加；「然而有個別日子，因有縱火情況，而令附近監測站錄得懸浮粒子濃度有數小時上升至高於當天正常水平兩倍，顯示縱火活動會對附近地區的空氣質素造成影響」。

根據環保署空氣質素健康指數網頁，一般監測站及路邊監測站公開的污染物數據，種類包括二氧化氮、臭氧、二氧化硫、一氧化碳、可吸入懸浮粒子PM10，以及微細懸浮粒子PM2.5。

至於早前警方在理工大學及彌敦道一帶施放大量催淚彈，陳肇始稱，康文署與機電工程署已協調，預先關閉香港科學館及香港歷史博物館的冷氣機鮮風閘；兩館亦於上月17至26日休館，其間康文署清潔場地，並安排機電署清洗或更換冷氣系統隔濾網，確保館內環境狀況適合公眾參觀，兩館現已再次開放。

羅致光回應議員質詢時表示，社會福利署無統計安老或康復服務單位受催淚氣體影響的人數，又說受催淚煙影響者一般只有輕微呼吸系統及皮膚不適。他稱，燒路邊膠欄杆產生的二噁英，「比燒任何其他嘢」產生的二噁英多數以百倍計；燒烤產生的二噁英亦「遠遠高過我哋啲催淚煙」。

對於有議員要求當局公開催淚煙成分，羅致光稱警隊裝備詳情涉及行動部署，不宜公開有關資料，以免影響警方行動能力。

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