鄭若驊手腕脫骱做ORIF手術　周一嶽於七八十年代引入港 (14:43)

什麼是ORIF手術？

ORIF手術是一種固定斷裂移位骨頭的手術，適合無法用石膏或夾板固定斷骨的病人，手術先將骨折復位，後用螺釘及鋼板內固定，待骨折痊癒後，或需要再進行第2次手術取出螺釘及鋼板。

羅尚尉說，普通骨折病人會打石膏，即進行CRIF手術（Close Reduction with Internal Fixation），若骨折未能復位、嚴重骨折如骨頭入了骱位，則需進行ORIF手術。

手術風險？

骨折手術與其他骨科手術一樣存在一般手術的風險及併發症，如肺炎、失血、感染、昏迷等。而手術後亦有機會有後遺症，如骨折不癒合、骨折畸形癒合、復位不完美、關節活動不靈等；又或會有其他問題，如內固定器引致痛症、鬆脫或外露等。

ORIF手術好處？

羅尚尉表示，打石膏的骨折病人，至少6周不可郁動骨折處；而進行ORIF手術復位會較好，亦可立即郁動，他更建議要多郁動，以免影響骨折骱位靈活性。

本港私家醫院ORIF手術總收費？

由2.8萬元至18.7萬元不等，視乎受傷部位及嚴重程度。公立醫院亦有相關手術。

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