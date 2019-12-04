14歲女生涉非法集結　轉介區院或與另案合併處理 (12:57)

裁判官先押後案件至12月27日，以處理案件是否與另一涉及兩名男子的案件合併處理，屆時4名被告將同時應訊。

昨日（3日）才獲正式起訴的兩名被告，分別是14歲女生及19歲男生唐健龍，兩人同被控一項非法集結罪。控罪指，兩人於今年8月11日在紅磡道、德安街和德民街一帶，連同張漢東及姚子浩參與非法集結。

控方申請將本案與另外兩名同案者的案件合併處理，同時透露案件將轉介區域法院審訊。裁判官將案件押後至12月27日，其間批准二人保釋，但不得離港及須守宵禁令，涉案4人於下次聆訊將一同應訊。

次被告唐健龍代表律師在庭上投訴，稱唐被捕當日分別在警車及警署遭2至3名警員毆打，包括將他頭部撞向車窗，及強行將他的頭按在會議室桌上。唐亦申請12月17至25日離港旅行，由於他被起訴前已購機票，故申請獲批准。

至於涉案另外兩人張漢東（25歲）及姚子浩（22歲），他們同被控與上述兩名學生參與非法集結。張另被控襲警、管有爆炸品罪、在公眾地方管有攻擊性武器3罪，姚另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

其他報道：涉毁名創優品被控入屋犯法 兩男女向高院申保釋獲批

其他報道：英市場研究：香港蟬聯全球最受歡迎旅遊城市

其他報道：空運危險品修例周五刊憲 禁攜鋰電池智慧行李登機