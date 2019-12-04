土瓜灣蒙面便衣警拘4學生　女生被坐頸部制服警稱最低武力 (14:05)

鍾雅倫續表示，行動期間，警員與學生發生糾纏。便衣女警拘捕女學生時，一名47歲男子上前推開女警，並以手拍打女警臉部，嘗試協助女學生逃走。鍾雅倫指出，便衣警員行動時有在場大叫「警察」，相信該男子知悉警員身分，惟他仍作出相關行為，附近警員遂上前協助制服該男子，並以涉嫌襲警及阻差辦公將他拘捕，現正被扣查。

另外，拘捕行動期間，一名便衣女警坐在女學生頸部將她制服，做法惹爭議。鍾雅倫回應稱，當時警方是以最低武力對待女學生，他又稱，不能單憑一張硬照作結論、拘捕行動期間女學生一度反抗，另有一名男子上前襲擊女警，嘗試協助女學生逃走，而網上流傳的照片，為女警控制場面一刻，鍾雅倫稱，警方其後已「好快上咗手銬」，因此是最低武力。

【10:44】今早7時許，大批蒙面便衣警於土瓜灣馬頭圍道及農圃道對開路面制服多名青年，當中多人身穿校服，其後最少兩男一女被押上警車，未知拘捕原因。部分被拘捕學生被認出就讀鄧鏡波學校，校方稱有教師正處理事件。