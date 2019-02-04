土瓜灣便衣警拘4學生　女生被坐頸部制服警稱最低武力　兩校證實有學生被捕 (21:08)

【18:14】鄧鏡波學校校長周黎明表示，證實有學生今早被捕，他與校內教師、家長已前往警署了解，並安排法律上的協助。他指出，目前事件正調查中，校方不方便再作評論，希望市民給予涉事學生空間，減輕學生及家長要面對的壓力。

他又說，校方已按照校本機制啟動危機應變措施，對於學生會否受到處分，校方認為現階段最重要是為學生提供情緒及法律上的支援、心理及行為上的輔導。對於其他學生，校方已安排專責老師及社工進行個別及小組輔導。

【14:05】紅磡分區指揮官鍾雅倫指出，昨早（3日）7時許，約10名身穿校服的示威者，於馬頭圍道與譚公道交界以雪糕筒堵路，並毁壞途經巴士，導致附近一帶交通擠塞，影響市民上學上班。針對上述行為，警方今早（4日）7時15分展開部署行動，於馬頭圍道與譚公道一燈位，發現7至8名身穿校服、戴口罩及手套的示威者，以同一手法堵路，並以噴漆塗鴉途經巴士。警方派出便衣警上前拘捕3男1女學生，當中3名男學生年僅15歲，女學生則僅14歲。警員在他們身上檢獲噴漆、手套及口罩，其中一名男學生身上有一支疑似伸縮警棍。警方以涉嫌在公眾地方行為不檢、刑事毁壞及藏有攻擊性武器拘捕4人。鍾雅倫指出，眾人分別就讀附近兩間中學，相信他們於上學途中進行堵路行為。

鍾雅倫續表示，行動期間，警員與學生發生糾纏。便衣女警拘捕女學生時，一名47歲男子上前推開女警，並以手拍打女警臉部，嘗試協助女學生逃走。鍾雅倫指出，便衣警員行動時有在場大叫「警察」，相信該男子知悉警員身分，惟他仍作出相關行為，附近警員遂上前協助制服該男子，並以涉嫌襲警及阻差辦公將他拘捕，現正被扣查。

另外，拘捕行動期間，一名便衣女警坐在女學生頸部將她制服，做法惹爭議。鍾雅倫回應稱，當時警方是以最低武力對待女學生，他又稱，不能單憑一張硬照作結論、拘捕行動期間女學生一度反抗，另有一名男子上前襲擊女警，嘗試協助女學生逃走，而網上流傳的照片，為女警控制場面一刻，鍾雅倫稱，警方其後已「好快上咗手銬」，因此是最低武力。

【10:44】今早7時許，大批蒙面便衣警於土瓜灣馬頭圍道及農圃道對開路面制服多名青年，當中多人身穿校服，其後最少兩男一女被押上警車，未知拘捕原因。部分被拘捕學生被認出就讀鄧鏡波學校，校方稱有教師正處理事件。

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