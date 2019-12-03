電動滑板車奪命　運輸署：電動可移動工具不獲發牌　因不符安全標準 (20:21)

根據警方數字，今年7月5日至11月19日，警方就電動可移動工具共接獲9宗投訴，另有1宗拘捕個案及1宗意外個案。

運輸署回覆明報查詢指出，從道路安全或交通暢達的角度考慮，上述電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道上使用，「運輸署的一貫政策是不會為這些電動可移動工具在《道路交通條例》下登記及發牌」。

運輸署表示，現正進行「提升香港易行度顧問研究」，範圍涵蓋在港使用電動可移動工具的可行性。運輸署指出，會檢視海外地區規管電動可移動工具的情況，並評估在香港使用該些工具對道路安全、交通暢達及道路使用者的影響、相關法例規定，以及管理及執行問題等事宜；研究預計會在明年年中完成，政府會參考研究結果，檢討是否需要就電動可移動工具引入相關規管制度。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4(8)條，任何人若在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，即屬違法，最高罰款2000元或監禁3個月。

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