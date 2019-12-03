婦人墮網上情緣被騙12萬　兩外籍男提款脫洗黑錢罪 (20:13)

被告依次為日籍男子Furuzawa Tomoaki（46歲）、馬來西亞籍男子Mohd Nurhakim Bin Abd Sukur（39歲）。兩人被控於2017年12月20日至2018年10月22日期間，「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，涉及12萬港元。32歲女事主為鄭淑英。

裁判官裁決時表示，首被告自辯稱從事油氣生意，結識一名居於馬來西亞的男性生意伙伴「Yuss Off」。首被告曾借錢給對方，對方亦會如期還款。案發期間，「Yuss Off」聲稱還錢予首被告，但因不能從馬來西亞離境，託次被告代為送遞首被告的銀行卡至香港，會合當時身處香港的首被告，從而在涉案戶口提取款項，當得知櫃員機「食卡」，仍前往相關銀行櫃枱處理取卡手續，才揭發事件被捕，從其反應可推斷首被告可能真誠相信幕後主腦「Yuss Off」說法才提款。

裁判官認為，次被告辯稱認為「Yuss Off」家境不錯，曾借貸予對方亦準時還款，加上他只是送遞銀行卡，無權過問箇中金錢來源，次被告亦可能真誠相信戶口內的金錢並非犯罪所得，終裁定兩人脫罪。

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